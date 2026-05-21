रणबीर कपूर ने मुंबई में किराये पर दिया अपना घर, मिलेगा इतना किराया

रणबीर बनेंगे 'रामायण' में राम

रणबीर ने हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी के पास एक प्रोजेक्ट में करीब 3.31 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। रणबीर और आलिया भट्ट अपने हाल ही में मरम्मत करवाए गए पुश्तैनी घर 'कृष्णा राज बंगले' में रहने लगे हैं।

इस बंगले में दिवंगत ऋषि कपूर को समर्पित एक खास कमरा भी बनाया गया है। इस आलीशान बंगले की कीमत करीब 250 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इसके अलावा, वह बड़े बजट की फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं।