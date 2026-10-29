'रामायण' से पहले रणबीर-रवि का बड़ा ऐलान, 18,000 छात्रों से होगी 'हर युग में राम' पर सीधी बात

'रामायण' की बड़ी रिलीज से पहले, रणबीर कपूर और रवि दुबे ने 'हर युग में राम' नाम से एक अनोखी पहल शुरू की है।

इसके तहत वे देशभर के 18,000 छात्रों से सीधे बात करेंगे। इसमें वे फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब देंगे, राम के मूल्यों पर अपने विचार साझा करेंगे और फिल्म कितनी बड़ी है, इसकी एक झलक भी देंगे।

इस खास बातचीत को आप 1 नवंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले यह उपलब्ध होगा।