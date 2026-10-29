'रामायण' से पहले रणबीर-रवि का बड़ा ऐलान, 18,000 छात्रों से होगी 'हर युग में राम' पर सीधी बात
'रामायण' की बड़ी रिलीज से पहले, रणबीर कपूर और रवि दुबे ने 'हर युग में राम' नाम से एक अनोखी पहल शुरू की है।
इसके तहत वे देशभर के 18,000 छात्रों से सीधे बात करेंगे। इसमें वे फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब देंगे, राम के मूल्यों पर अपने विचार साझा करेंगे और फिल्म कितनी बड़ी है, इसकी एक झलक भी देंगे।
इस खास बातचीत को आप 1 नवंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले यह उपलब्ध होगा।
इतना है 'रामायण' का बजट
'रामायण' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह करीब 4,000 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनी है और इसे बनाने में लगभग 7 साल का समय लगा है।
इसके निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी ने 27 अक्टूबर को लॉस एंजेलीस के एकेडमी म्यूज़ियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में एक खास स्क्रीनिंग भी रखी थी।
फिल्म की कहानी को 2 भागों में दिखाया जाएगा, जिसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है।