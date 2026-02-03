'रामायण' से किरदारों की पहली झलक इस दिन होगी जारी, नितेश तिवारी ने बनाई योजना

झलक

राम नवमी के अवसर पर जारी होगी किरदारों की पहली झलक

मिड-डे के मुताबिक, फिल्म निर्माताओं ने 'रामायण: पार्ट 1' से किरदारों की पहली झलक जारी करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में 27 मार्च को होने वाले राम नवमी कार्यक्रम में किरदारों के लुक का अनावरण होगा। कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजेने का सिलसिला जारी हो चुका है। विशेष अथिति की सूची में राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेता, मनोरंजन और खेल जगत की हस्तियों के नाम शामिल हैं।