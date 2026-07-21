रामायण कॉमिक का पहला लुक आया सामने, इंटरनेट पर मचा धमाल

इस कॉमिक में यश का दमदार रावण, रवि दुबे का लक्ष्मण और रकुल प्रीत सिंह की शूर्पणखा जैसे अन्य किरदारों की भी झलक दिखाई गई है।

कॉमिक बुक में अयोध्या, मिथिला, लंका और यहां तक कि ब्रह्मा-विष्णु-शिव के विस्तृत दृश्यों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।

इससे प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अपने AI आर्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। फिल्म का ग्लोबल ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।

वहीं फिल्म का पहला भाग दीवाली 2026 में और दूसरा भाग दीवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।