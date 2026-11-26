रणबीर कपूर, निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी गुरुपर्व के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे।

उन्होंने अपनी फिल्म 'रामायण' की जबरदस्त सफलता के लिए शुक्रिया अदा किया। यह दौरा खुशी और आभार का एक मिलाजुला मौका था। इस खास मौके पर रणबीर ने पारंपरिक कपड़े भी पहने थे।