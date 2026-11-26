रणबीर कपूर ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, टीम के साथ बंगला साहिब पहुंचकर लिया आशीर्वाद
लेखन अंशिका शुक्ला
रणबीर कपूर, निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी गुरुपर्व के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे।
उन्होंने अपनी फिल्म 'रामायण' की जबरदस्त सफलता के लिए शुक्रिया अदा किया। यह दौरा खुशी और आभार का एक मिलाजुला मौका था। इस खास मौके पर रणबीर ने पारंपरिक कपड़े भी पहने थे।
'रामायण' को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा
फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। भारत और विदेशों दोनों जगह इसे खूब प्यार मिल रहा है।
दर्शकों ने खासकर इस फिल्म की खूब सराहना की है।
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