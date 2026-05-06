रणबीर कपूर ने खोया आपा

रणबीर कपूर पैपराजी पर भड़के, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- बिल्कुल सही किया

लेखन नेहा शर्मा 12:14 pm May 06, 202612:14 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में मुंबई में फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पैपराजी की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो रणबीर गुस्सा हो गए और उन्होंने पैपराजी को पीछे हटने को कहा। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देख प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि 'दादी की शादी' में रणबीर की मां नीतू कपूर और बहन रिद्दिमा कपूर मुख्य भूमिका में हैं।