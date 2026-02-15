रणबीर कपूर की फिल्मों को बनने में क्यों लगते हैं सालों? बोले- ये मेरी बदकिस्मती

रणबीर कपूर ने हाल ही में अपनी फिल्मों के बनने में लगने वाले लंबे समय और प्रोडक्शन की देरी पर काफी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। फैंस के बीच इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। अभिनेता ने स्वीकार किया कि उनके करियर में फिल्मों का लंबा खींचना एक दोहराव बन गया है। जहां अन्य फिल्में कुछ महीनों में सिमट जाती हैं, वहीं उनकी फिल्मों के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ता है।

dcs अपनी फिल्मों की देरी पर रणबीर ने कही ये बात रणबीर ने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा, "ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब दूसरे लोग फिल्में शुरू करते हैं तो वो 6 महीने में पूरी हो जाती हैं, लेकिन मेरी फिल्में पूरी होने में वक्त लेती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब भी फिल्म रिलीज होती है तो आप सब ये भूल जाते हैं कि उसे बनाने में कितना समय लगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पिछले 3 साल से इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था।"

खुलासा 'रामायण' के बाद आएगी रणबीर की 'लव एंड वॉर' रणबीर ने पुष्टि की कि नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण: भाग 1' उनकी अगली रिलीज होगी। यह फिल्म दिवाली 2026 (अक्टूबर) में सिनेमाघरों में आएगी। एक फैन ने लाइव के दौरान बताया कि फिल्म की रिलीज रणबीर की बेटी राहा के जन्मदिन (नवंबर) के करीब है, जिसे रणबीर ने एक 'खूबसूरत संयोग' बताया। रणबीर ने साफ किया कि 'लव एंड वॉर' अब 'रामायण' के बाद रिलीज होगी। फिल्म दिसंबर 2026 या शुरुआती 2027 में दर्शकों के बीच आ सकती है।

अन्य फिल्में 'ब्रह्मास्त्र 2' की तैयारी जारी, 'ये जवानी है दीवानी 2' अभी नहीं रणबीर ने बताया कि 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम जारी है। इसकी शूटिंग उम्मीद से कहीं जल्दी शुरू हो सकती है। उधर संदीप रेड्डी वांगा संग 'एनिमल पार्क' की शूटिंग अगले साल के मध्य तक शुरू हो सकती है। पिछले कुछ समय से रणबीर की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के सीक्वल पर चर्चा जोरों पर है। इस पर उन्होंने कहा कि 'ये जवानी है दीवानी 2' की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि पहले भाग का अंत एकदम सटीक था।

