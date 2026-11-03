'बॉलीवुड' शब्द पर रणबीर कपूर की राय (तस्वीर: एक्स)

रणबीर कपूर को पसंद नहीं है 'बॉलीवुड' शब्द, बोले- कला की कोई सीमा नहीं होती

लेखन सयाली 05:20 pm Nov 03, 202605:20 pm

क्या है खबर?

हिंदी फिल्मों को हमेशा से 'बॉलीवुड' नाम के तहत जाना जाता आया है। हालांकि, सबके चहीते रणबीर कपूर की राय इस शब्द को लेकर काफी अलग है। लंदन में एक ब्रिटिश मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए रणबीर ने कहा कि उन्हें ये शब्द पसंद नहीं है और वह खुद को 'बॉलीवुड स्टार' के बजाय 'भारतीय अभिनेता' कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, "कला की कोई सीमा नहीं होती है।"