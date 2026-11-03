रणबीर कपूर ने 'रामायण 3' की ओर किया इशारा

क्या रणबीर कपूर ने किया 'रामायण 3' की ओर इशारा? वीडियो ने शुरू किए कयास

लेखन सयाली 01:58 pm Nov 03, 202601:58 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की नई फिल्म 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। ये फिल्म 2 भागों में बनी है, जिसका दूसरा भाग 2028 को दिवाली के आस-पास रिलीज हो सकता है। इसी बीच ऐसा लगता है कि रणबीर ने 'रामायण' के तीसरे भाग की संभावना को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। उनके एक वीडियो ने ये कयास शुरू कर दिया है, जिस पर प्रशंसक मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।