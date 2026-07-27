रणबीर कपूर ने भगवान राम के किरदार को लेकर मिल रही आलोचना पर दिया जवाब, कही ये बात

नीतेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में अपनी कास्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि राम के लिए कोई एक तय चेहरा नहीं है और शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि यह गलत कास्टिंग है, लेकिन रणबीर का मानना है कि राम का किरदार निभाना सिर्फ उस किरदार की यात्रा और उसके आदर्शों में विश्वास रखने की बात है।