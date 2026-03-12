रणबीर कपूर ने 'रामायण 2' की शूटिंग शुरू कर दी

रणबीर कपूर ने 'रामायण 2' के लिए कसी कमर, इस अध्याय को दिखाएगी दूसरी किस्त

लेखन ज्योति सिंह 11:28 am Mar 12, 202611:28 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर के फैंस बेहद उत्साहित हैं क्योंकि वह अपने चहेते अभिनेता को पहली बार पौराणिक फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए देखेंगे। 'रामायण' महाकाव्य, जिसे नितेश तिवारी बना रहे हैं; उसकी पहली किस्त दिवाली, 2026 पर रिलीज हो रही है। रणबीर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने पहली किस्त को पिछले साल पूरा कर लिया था और अब दूसरी किस्त के लिए खुद को तैयार कर लिया है।