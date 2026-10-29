बेवर्ली हिल्स में रणबीर कपूर ने खोल दिए सफलता के राज, सादगी ने जीता दिल

फैंस की नजरों से रणबीर का दोस्ताना अंदाज बच नहीं पाया। 27 अक्टूबर को प्रीमियर खत्म होने के बाद, उन्होंने अपने फैंस के साथ वक्त बिताया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और पीटर फुआद से एक पोलरॉइड प्रिंट भी लिया।

रणबीर की ये सच्ची मुलाकातें और लोगों से उनका सीधा जुड़ाव ऑनलाइन खूब चर्चा बटोर रहा है, जिससे 'रामायण' फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

बॉलीवुड की चमक-दमक से दूर, रणबीर का यह सहज और सरल रूप भी सबका ध्यान खींच रहा है।