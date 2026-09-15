विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' खोलेगी 19वीं सदी के अनदेखे रहस्य, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म की कहानी 19वीं सदी के ब्रिटिश शासन काल की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। इसमें विजय, रणबाली की भूमिका में दिखेंगे, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा का किरदार निभा रही हैं। निर्देशक राहुल संकृत्यान ने अपनी मां के नाम पर इस किरदार को 'जयम्मा' नाम दिया है।

'द मम्मी' फेम अर्नोल्ड वोस्लू फिल्म में खलनायक के तौर पर नजर आएंगे।

यह कोई सीधी-सादी बायोपिक नहीं है, बल्कि 'रणबाली' 1854 से 1878 के बीच घटी सच्ची घटनाओं और कुछ कम मशहूर कहानियों को गहराई से दिखाती है। इसका मकसद है कि इतिहास के अनदेखे पन्नों को एक खास अंदाज में पर्दे पर लाया जाए।