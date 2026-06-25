इस खूंखार विलेन से भिड़ेंगे विजय देवरकोंडा, 'रानाबाली' में होगा हॉलीवुड का बड़ा धमाका

हॉलीवुड मौजूदगी के लिए राहुल ने अर्नोल्ड को चुना

अर्नोल्ड का किरदार असल में एक असली शख्सियत पर आधारित है, इसलिए फिल्म की कास्टिंग के लिए किसी ऐसे कलाकार को चुनना जरूरी था, जिसकी हॉलीवुड में मजबूत पहचान हो।

संकृतिनयन ने अर्नोल्ड को इसलिए चुना क्योंकि 'द मम्मी' में उनका अभिनय आज भी कई भारतीय दर्शकों के जहन में ताजा है।

करीब 6 महीने तक भारत में हुई फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिसका ज्यादातर हिस्सा हैदराबाद में शूट किया गया, अर्नोल्ड ने भारतीय सिनेमा की रचनात्मकता की तारीफ की।

वे 'RRR' जैसी फिल्मों के दुनियाभर में धूम मचाने के तरीके से भी काफी प्रभावित हुए। 'रानाबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।