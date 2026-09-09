'राणाबाली' का टीजर: ब्रिटिश हुकूमत के आगे काल बनकर आए विजय देवरकोंडा, दिखा सबसे खौफनाक अवतार

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Sep 09, 202605:22 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'राणाबाली' इस साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से है। राहुल संक्रित्यान द्वारा निर्देशित इसकी रिलीज तारीख आने के बाद, अब रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आया है। इसमें उस शापित भूमि की अनकही कहानी दिखाई गई है, जो कलेजे को अंदर तक चीरकर रख देगी और अत्याचारों का सिलसिला खून में उबाल ला देगा। विजय का अब तक का सबसे खौफनाक अवतार इस टीजर के जरिए निर्माताओं ने दिखाया है।