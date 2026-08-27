फिल्म 'राणाबाली' की रिलीज तारीख आई

'राणाबाली' की रिलीज तारीख का ऐलान, दशहरा पर धाक जमाने आएंगे विजय-रश्मिका

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Aug 27, 202612:22 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'राणाबाली' दशहरा पर दुनियाभर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। इसकी रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस तेलुगु पैन-इंडिया फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यान ने किया है। फिल्म में राणाबाली नाम का किरदार विजय निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी जायम्मा के किरदार में हैं। 2019 में आई फिल्म 'डियर कॉमरेड' के बाद, दोनों एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे है।