ममता कुलकर्णी के लोकप्रिय गाने का बना रीमेक, 'राणाजी 2.0' में इस बार कौन?

टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर 'राणाजी 2.0' गाना रिलीज हुआ है, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

एक यूजर ने लिखा, 'राणा जी, सिर्फ एक हो सकते हैं और वो अमरीश पुरी हैं।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बार-बार सिर्फ अलका याग्निक के गानों का रीमेक क्यों बनाया जा रहा है?'

बता दें, असल में यह गाना शाहरुख खान और सलमान खान अभिनीत फिल्म 'करण अर्जुन' (1995) का है, जिसे ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था।