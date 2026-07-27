Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ममता कुलकर्णी के लोकप्रिय गाने का बना रीमेक, 'राणाजी 2.0' में इस बार कौन?
ममता कुलकर्णी के लोकप्रिय गाने का बना रीमेक, 'राणाजी 2.0' में इस बार कौन?

ममता कुलकर्णी के लोकप्रिय गाने का बना रीमेक, 'राणाजी 2.0' में इस बार कौन?

लेखन ज्योति सिंह
Jul 27, 2026
03:05 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड में लोकप्रिय गानों का रीमेक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अब 90 के दशक का चर्चित गाना 'मुझको राणा जी माफ करना' रीमेक बनकर लौटा है, जिसे 'राणाजी 2.0' नाम दिया गया है। इसमें माहिरा शर्मा अपने डांस का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं। रीमेक वर्जन में भी आवाज अलका याग्निक और इला अरुण की है, लेकिन इसका संगीत तनिष्क बागची ने दिया है। कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने की है, जबकि निर्माता कुमारी तौरानी हैं।

प्रतिक्रिया

गाने के वीडियो पर लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर 'राणाजी 2.0' गाना रिलीज हुआ है, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

एक यूजर ने लिखा, 'राणा जी, सिर्फ एक हो सकते हैं और वो अमरीश पुरी हैं।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बार-बार सिर्फ अलका याग्निक के गानों का रीमेक क्यों बनाया जा रहा है?'

बता दें, असल में यह गाना शाहरुख खान और सलमान खान अभिनीत फिल्म 'करण अर्जुन' (1995) का है, जिसे ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने का वीडियो

ADVERTISEMENT