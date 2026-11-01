राणा दग्गुबाती बनाएंगे कंगना के साथ भूतिया फिल्म

कंगना रनौत पर राणा दग्गुबाती का अगला दांव, 'स्केरी पिक्चर' का किया ऐलान

लेखन सयाली 02:46 pm Nov 01, 202602:46 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और जाने-माने अभिनेता व फिल्म निर्माता राणा दग्गुबाती एक दिलचस्प प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला चुके हैं। नई दिल्ली में हाल ही में हुए 'हॉररकॉन इंडिया 2026' में दग्गुबाती ने अपनी अगली भूतिया फिल्म की घोषणा की, जिसमें वह बतौर निर्माता काम करने वाले हैं और कंगना मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। वह 'स्केरी पिक्चर' नाम की भूतिया फिल्म बना रहे हैं, जिसका निर्देशन तेलुगु फिल्म निर्माता और अभिनेता रवि बाबू करेंगे।