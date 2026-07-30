'सूर्या47' की शूटिंग हुई पूरी, दिवाली 2026 पर सूर्या का नया अवतार उड़ाएगा सबके होश

यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सूर्या एक अजब-गजब पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में वे अपनी टीम के साथ एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है।

सूर्या के साथ नजरिया नजीम फाहाद उनकी पार्टनर के रूप में दिखेंगी। वहीं, नसीलन भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

फिल्म की शूटिंग पूरी होने का जश्न मनाते हुए टीम ने एक पर्दे के पीछे का वीडियो भी जारी किया, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और भी बढ़ गई है।