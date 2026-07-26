'रामायण' का ट्रेलर ऑनलाइन लीक, सोनी पिक्चर्स से डील के चक्कर में टली थी रिलीज

ट्रेलर टलते ही सोशल मीडिया पर खराब क्वालिटी के लीक क्लिप्स वायरल होने लगे, जिससे फैंस काफी निराश हो गए। कई लोग तो इस लीक को रिलीज में हुई देरी से जोड़कर देखने लगे।

निर्माता नमित मल्होत्रा ने साफ किया कि सोनी के साथ मिलकर दुनियाभर में फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना है, इसलिए ट्रेलर को रोका गया था। लीक के बावजूद लोग अब भी दिवाली, 2026 में इसकी भव्य रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।