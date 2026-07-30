'रामायण' का ट्रेलर: रणबीर कपूर-यश को मिली तारीफ, लेकिन इस कारण निराश हुए फैंस
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: भाग 1' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद, निर्माताओं ने गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसे रिलीज किया, जिसमें साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, विवेक ओबेराॅय, रवि दुबे, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह समेत तमाम कलाकारों की झलक दिखाई गई। ट्रेलर को देखने के बाद लोग इसे मिली-जुली और ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, ट्रेलर में सनी देओल के न दिखने पर निराशा जाहिर की है।
सवाल
लोगों ने पूछा- 'हनुमान जी कहां हैं?'
'रामायण' का ट्रेलर देखकर कई लोगों ने इसे "असली सिनेमा" बताया। उनका मानना है कि फिल्म रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी।
कुछ दर्शकों ने निराशा जाहिर की और ट्रेलर में हनुमान (सनी देओल) न दिखने पर सवाल पूछे।
एक यूजर ने लिखा, 'दुनिया चले ना श्रीराम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना।'
दूसरे ने लिखा, 'बेशक ट्रेलर अच्छा है। मगर ये बताओ कि ट्रेलर में किस-किस ने हनुमान जी को याद किया?'
ट्विटर पोस्ट
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Hanuman ji bhi dikha dete 😭🥹#Ramayana pic.twitter.com/UtS1aZ9Jub— Jeet (@JeetN25) July 30, 2026
ट्विटर पोस्ट
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Minor disappointment Sunny Deol as Hanuman is entirely absent, and there was no sign of the Vanar Sena, perhaps they will appear in Part 2. Overall: The first impression is very powerful. Waiting until Diwali will be difficult. pic.twitter.com/LW1WGNXve2— Rohit Raj (@its_RohitRaj) July 30, 2026
फिल्म
दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'रामायण'
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। इसका संगीत हांस जिमर और एआर रहमान ने दिया है, जबकि VFX ऑस्कर विजेता स्टूडियो DNEG (डिनेग) ने तैयार किया है।
फिल्म में 'भगवान राम' के किरदार में रणबीर, 'माता सीता' के किरदार में साई और 'रावण' के किरदार में यश हैं।
निर्माताओं के अनुसार, पहला भाग दिवाली, 2026 के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा और इसका अंत 'बाहुबली' शैली के एक रोमांचक मोड़ पर होगा।