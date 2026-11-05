'रामायण' के आखिर में मिला शानदार तोहफा

'रामायण' के अंत में मिला खास तोहफा, जानिए क्यों सीक्वल के लिए बढ़ेगी उत्सुकता

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Nov 05, 202609:56 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण: भाग 1' आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है। सोशल मीडिया पर पहले से पौराणिक महाकाव्य को लेकर उत्साह था और अब फिल्म ने रिलीज होकर उस उत्साह को सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। काफी वक्त से चर्चा थी कि फिल्म का पहला भाग ऐसे मोड़ पर खत्म होगा जो सीक्वल के लिए प्रतीक्षा बढ़ा देगा। ताजा अपडेट है कि पहले भाग के अंत में सनी देओल शानदार फिनाले देते हैं।