'रामायण' ने रिलीज से पहले की तगड़ी कमाई

'रामायण' का रिलीज से पहले धमाका, टी-सीरीज के साथ 75 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक डील पक्की

लेखन नेहा शर्मा 10:34 am Jul 29, 202610:34 am

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में अपनी पहली झलक पेश करने से पहले ही रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण' ने एक बहुत बड़ी व्यावसायिक डील कर ली है। इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक महाकाव्य फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत अधिकारों के सबसे बड़े सौदों में से एक हासिल किया है, जहां टी-सीरीज ने फिल्म के दोनों भागों के ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं। ये डील 30 जुलाई को रिलीज होने वाले ट्रेलर के वर्ल्ड प्रीमियर से ठीक कुछ दिन पहले हुई है।