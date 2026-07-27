लीक के बावजूद 'रामायण' का बजा डंका, रणबीर कपूर-यश ने खोले सेट के अनसुने राज
मनोरंजन
रामायण के 2 हिस्सों में बनने वाली फिल्म का पहला ट्रेलर 18 जुलाई को नई दिल्ली के 'प्रथम संकल्प' इवेंट में दिखाया गया। यह ट्रेलर बाद में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में भी प्रदर्शित किया गया।
फिल्म के निर्देशक नीतेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा और कलाकार रणबीर कपूर व यश ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया।
'रामायण' के लॉन्च में लीक के चलते हुई देरी
रामायण के ट्रेलर के कुछ हिस्से इंटरनेट पर लीक हो गए, जिसके कारण फिल्म का आधिकारिक ग्लोबल लॉन्च फिलहाल टाल दिया गया है। अब इसे सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर रिलीज किया जाएगा।
नमित ने बताया कि इस साझेदारी से भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। वहीं, यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के लिए वे सेट पर हर दिन भारी मुकुट पहनते थे और शिव के ऊंची आवाज वाले गाने बजाते थे।
क्रू मेंबर्स ने बताया कि यश के इन तरीकों से सेट का माहौल ही बदल जाता था।