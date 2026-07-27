लीक के बावजूद 'रामायण' का बजा डंका, रणबीर कपूर-यश ने खोले सेट के अनसुने राज

रामायण के ट्रेलर के कुछ हिस्से इंटरनेट पर लीक हो गए, जिसके कारण फिल्म का आधिकारिक ग्लोबल लॉन्च फिलहाल टाल दिया गया है। अब इसे सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर रिलीज किया जाएगा।

नमित ने बताया कि इस साझेदारी से भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। वहीं, यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के लिए वे सेट पर हर दिन भारी मुकुट पहनते थे और शिव के ऊंची आवाज वाले गाने बजाते थे।

क्रू मेंबर्स ने बताया कि यश के इन तरीकों से सेट का माहौल ही बदल जाता था।