'रामायण' की दुनिया भर में गर्जना, इंडोनेशिया के प्रीमियर पर जबरदस्त धूम

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का हाल ही में जकार्ता में एक शानदार प्रीमियर हुआ। इस मौके पर प्रशंसक पारंपरिक भारतीय लिबास में नजर आए, जो सच में देखने लायक था।

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी यह फिल्म भारत के पौराणिक महाकाव्यों से प्रेरणा लेकर बनाई गई है।

वहीं, थाईलैंड में इसने अपने पहले लंबे वीकेंड में ही 5.15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।