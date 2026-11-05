'रामायण' पर फिदा हुईं रश्मिका मंदाना

'रामायण' में रणबीर-यश को देखने के लिए बेताब रश्मिका मंदाना, साई पल्लवी पर भी हुईं फिदा

लेखन नेहा शर्मा 06:29 pm Nov 05, 202606:29 pm

क्या है खबर?

पति विजय देवरकोंडा के बाद अब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने भी नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की पूरी टीम को बधाई दी है। राश्मिका ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट साझा कर निर्माता नमित मल्होत्रा की तारीफ की। उन्होंने साई पल्लवी को 'सीता' के रूप में बेहद खूबसूरत बताया, रणबीर कपूर को 'भगवान राम' और यश को 'रावण' के किरदार में देखने के लिए उत्सुकता जताई और साथ ही साथ इस फिल्म की सफलता की भी कामना की।