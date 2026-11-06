'रामायण' में 'हनुमान चालीसा' के लिए एकजुट हुए ये 5 गायक

नीतेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रवि दुबे अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

साथ ही सनी देओल आखिरी में भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे। 'रामायण' में लंका की महाकाव्य लड़ाई की कहानी दिखाई गई है।

इसकी एडवांस बुकिंग तो 50.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, लेकिन फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से कमजोर रही।

4,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट के साथ और आगे दिवाली वीकेंड होने के कारण, अब सबकी निगाहें इसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं।