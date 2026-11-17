लारा दत्ता ने रामायण में कैकेयी का बचाव किया

'रामायण': कैकेयी के समर्थन में आगे आईं लारा दत्ता, बोलीं- उनके बिना नहीं होता ये महाकाव्य

लेखन सयाली 05:22 pm Nov 17, 202605:22 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में अभिनेत्री लारा दत्ता 'कैकेयी' का किरदार निभा रही हैं। इस विवादित किरदार की कई लोग आलोचना करते हैं और उन्हें एक बुरी मां के रूप में देखते हैं, जो भगवान राम को वनवास पर भेज देती हैं। हालांकि, अब लारा कैकेयी के समर्थन में आगे आई हैं। एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए लारा ने कैकेयी की मानसिकता के बारे में बात की और कहा कि उनके बिना ये महाकाव्य होता ही नहीं।