सेंसर बोर्ड ने दी रणबीर कपूर की 'रामायण' को हरी झंडी

रणबीर कपूर की 'रामायण' में नहीं चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानिए कितनी लंबी होगी फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 04:56 pm Oct 30, 202604:56 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ये पौराणिक फिल्म दिवाली से ठीक पहले रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज में हफ्ते भर से भी कम समय बचा है, इस बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इसे सेंसर प्रमाणपत्र दे दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, फिल्म की सेंसर प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरा हो गई है।