ऑस्कर 2027 की रेस में 'रामायण', 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट 3' से होगी टक्कर
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक दिखाते हुए ऑस्कर 2027 की रेस में बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस फिल्म ने 'बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स' की श्रेणी के टॉप-20 दावेदारों की सूची में अपनी जगह बना ली है। खास बात ये है कि इस प्रतिष्ठित लिस्ट में 'रामायण' का सीधा मुकाबला 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट 3' जैसी दिग्गज हॉलीवुड फिल्मों से होगा।
उपलब्धि
भव्य स्टारकास्ट और वैश्विक VFX में भारत की बढ़ती धमक
भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण की भूमिका में यश जैसे सितारों से सजी 'रामायण' को एक बेहद भव्य और असाधारण सिनेमाई स्तर पर तैयार किया गया है।
ऑस्कर के 'विजुअल इफेक्ट्स' की टॉप-20 सूची में इसके शामिल होने की खबर न केवल इस फिल्म के लिए, बल्कि वैश्विक विजुअल इफेक्ट्स (VFX) के क्षेत्र में भारत की बढ़ती धाक के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है।
टक्कर
हॉलीवुड की दिग्गज फिल्मों से होगा 'रामायण' का सीधा मुकाबला
इस प्रतिष्ठित टॉप-20 सूची में बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों, एनिमेटेड फीचर्स और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का शानदार संगम देखने को मिल रहा है।
'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' के साथ इस दौड़ में 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'ड्यून: पार्ट 3', 'द ओडिसी', 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और 'सुपरगर्ल' जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं।
इसके अलावा 'मोआना', 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड', 'द मैंडलोरियन एंड ग्रोगु' और 'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' भी दावेदारी पेश कर रही हैं।
VFX
दमदार VFX से जीवंत हुई 'रामायण' की दुनिया
इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के बीच जगह बनाना 'रामायण' के लिए खास उपलब्धि है, खासकर इसके दमदार विजुअल इफेक्ट्स और बड़े तकनीकी विजन को देखते हुए।
फिल्म की दुनिया को जीवंत करने में VFX की अहम भूमिका रही है, जिस पर DNEG और रीडिफाइन जैसी टीमों ने काम किया है।
DNEG के क्रेडिट्स में डैन ग्लास, एंडी लॉकले, चास जैरेट और एलेक्स पेजिक जैसे सुपरवाइजर्स के साथ कई अंतरराष्ट्रीय कलाकार और तकनीशियन शामिल हैं।
उम्मीद
ऑस्कर चयन प्रक्रिया और 'रामायण' का अगला बड़ा पड़ाव
ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए कई दौर में फिल्मों का चयन होता है। टॉप-20 में जगह मिलने का मतलब ये नहीं कि फिल्म को नामांकन मिल गया है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर है।
इससे 'रामायण' के VFX और भारतीय सिनेमा की तकनीक को दुनियाभर में पहचान मिल रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश का साथ मिला है। अब सबकी नजरें अगले दौर के नतीजों पर टिकी हैं।