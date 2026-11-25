ऑस्कर 2027: 'रामायण' की 'एवेंजर्स' और 'ड्यून 3' से टक्कर

ऑस्कर 2027 की रेस में 'रामायण', 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट 3' से होगी टक्कर

लेखन नेहा शर्मा 09:19 am Nov 25, 202609:19 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक दिखाते हुए ऑस्कर 2027 की रेस में बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस फिल्म ने 'बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स' की श्रेणी के टॉप-20 दावेदारों की सूची में अपनी जगह बना ली है। खास बात ये है कि इस प्रतिष्ठित लिस्ट में 'रामायण' का सीधा मुकाबला 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट 3' जैसी दिग्गज हॉलीवुड फिल्मों से होगा।