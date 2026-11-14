बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' की छप्परफाड़ कमाई जारी, पर 'धुरंधर 2' अब भी नंबर वन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'रामायण' ने 9वें दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 378.5 रुपये करोड़ हो गया।

'रामायण' ने रिलीज के महज 8 दिनों के अंदर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। केवल 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' ही इस मुकाम तक इससे जल्दी (7 दिन) पहुंचने वाली भारतीय फिल्में हैं।

'रामायण' ने 'बाहुबली 2' (10 दिन), 'RRR' (16 दिन) और 'KGF 2' (18 दिन) के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।