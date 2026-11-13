'रामायण' के भव्य विजुअल्स को बनाने में लगे कई साल, 70 प्रतिशत असली बाकी VFX का कमाल

चीजों को ज्यादा असली दिखाने के लिए, टीम ने रामसे एवरी के शुरुआती डिजाइनों में भारतीय रंग भरे। जनस्थान के लिए उन्होंने कंबोडियन और श्रीलंकाई चीजों का इस्तेमाल किया।

शांत अयोध्या के लिए सुकून देने वाले रंगों को चुना और लंका को अहंकार से भरे रूप में दिखाया।

हर डिजिटल चीज को असली सेट्स के साथ इतनी बारीकी से मिलाया गया कि यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कहां असलियत खत्म होती है और कहां VFX शुरू होता है।