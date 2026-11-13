'रामायण' के भव्य विजुअल्स को बनाने में लगे कई साल, 70 प्रतिशत असली बाकी VFX का कमाल
‘रामायण’ का भव्य लुक रातोरात तैयार नहीं हो गया था। इसके पीछे प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने 3 साल लगाए, जिसमें उन्होंने असली सेट्स को VFX के साथ मिलाकर अयोध्या और लंका जैसी जगहों को पर्दे पर जीवंत किया।
एक दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या का सिंहासन कक्ष असल में 70 प्रतिशत असली है, जबकि बाकी 30 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल इफेक्ट्स के जरिए इतनी सफाई से जोड़ा गया है कि पता ही नहीं चलता।
टीम ने एवरी के डिजाइनों को दिया भारतीय अंदाज
चीजों को ज्यादा असली दिखाने के लिए, टीम ने रामसे एवरी के शुरुआती डिजाइनों में भारतीय रंग भरे। जनस्थान के लिए उन्होंने कंबोडियन और श्रीलंकाई चीजों का इस्तेमाल किया।
शांत अयोध्या के लिए सुकून देने वाले रंगों को चुना और लंका को अहंकार से भरे रूप में दिखाया।
हर डिजिटल चीज को असली सेट्स के साथ इतनी बारीकी से मिलाया गया कि यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कहां असलियत खत्म होती है और कहां VFX शुरू होता है।