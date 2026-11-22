'रामायण' ने वैश्विक स्तर पर कमाए 1600 करोड़

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, तीसरे शनिवार को कमाई में आया जबरदस्त उछाल

लेखन सयाली 03:00 pm Nov 22, 202603:00 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसने 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और सिनेमाघरों में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। 21 नवंबर को फिल्म की कमाई 16वें दिन के 15.75 करोड़ रुपये के आंकड़े से 74 प्रतिशत बढ़कर 27.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे फिल्म की घरेलू कमाई 906.9 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है।