'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, तीसरे शनिवार को कमाई में आया जबरदस्त उछाल
क्या है खबर?
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसने 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और सिनेमाघरों में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। 21 नवंबर को फिल्म की कमाई 16वें दिन के 15.75 करोड़ रुपये के आंकड़े से 74 प्रतिशत बढ़कर 27.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे फिल्म की घरेलू कमाई 906.9 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है।
कमाई
शनिवार को कैसा रहा फिल्म का प्रदर्शन?
भारत में 'रामायण' की कुल कमाई 1,083.7 करोड़ रुपये हो गई और वैश्विक स्तर पर कुल कमाई 1,616.7 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू चुकी है। फिल्म ने अकेले शनिवार को ही प्रति शो औसतन 17,286 रुपये की कमाई की।
फिल्म के हिंदी संस्करण ने 13,553 शो से 20.25 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, मलयालम ने 838 शो से 2.75 करोड़, तमिल ने 601 शो से 2 करोड़ और कन्नड़ ने 411 शो से 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की।
भाषा
हिंदी संस्करण ने दिया कमाई में सबसे ज्यादा योगदान
5 भाषाओं में से, हिंदी का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है। इसने 689.25 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो भारत में हुई कुल नेट कमाई का 76 प्रतिशत है।
इसके बाद कन्नड़ भाषा ने कमाल दिखाया, जिसने अब तक 72.8 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषाओं ने 55.55 करोड़, 45.05 करोड़ और 44.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।