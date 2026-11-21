रावण को नायक दिखाने पर विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने 'रामायण' को सिनेमाघरों से हटाने की कर दी मांग
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' को सिनेमाघरों से हटाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि फिल्म में रामायण की मूल कहानी को बदलकर दिखाया गया है। VHP के महासचिव बजरंग लाल बागड़ा के मुताबिक, फिल्म में रावण को नायक की तरह पेश किया गया है, जबकि भगवान राम के वनवास को बदले की कहानी के रूप में दिखाया गया है।
'रामायण' से अहिल्या उद्धार और केवट प्रसंग गायब होने पर भड़का VHP
बागड़ा ने ये भी कहा कि फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' में अहिल्या के उद्धार और केवट की भक्ति जैसे कई जरूरी प्रसंगों को शामिल नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, ये घटनाएं भगवान राम के चरित्र को समझने के लिए अहम हैं। उन्होंने फिल्म में रावण को दिखाने के तरीके को गलत और अपमानजनक बताया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं।