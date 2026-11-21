बागड़ा ने ये भी कहा कि फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' में अहिल्या के उद्धार और केवट की भक्ति जैसे कई जरूरी प्रसंगों को शामिल नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, ये घटनाएं भगवान राम के चरित्र को समझने के लिए अहम हैं। उन्होंने फिल्म में रावण को दिखाने के तरीके को गलत और अपमानजनक बताया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं।