बॉक्स ऑफिस: 22 दिनों में कितनी हुई 'रामायण' की कमाई? जानिए अब तक कुल कारोबार
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे कर चुकी है। जैसे-जैसे रिलीज के दिन गुजर रहे हैं, वीकेंड के मुकाबले इसकी दैनिक कमाई अब धीमी पड़नी शुरू हो चुकी है। फिल्म अभी भी घरेलू स्तर पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से दूर है। वहीं, वैश्विक स्तर पर इसने 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। आइए एक नजर डालते हैं 'रामायण' की अब तक हुई कुल कमाई पर।
कलेक्शन
'रामायण' को 22वें दिन मिली मामूली बढ़त
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने 22वें दिन (गुरुवार) बॉक्स ऑफिस पर 9.65 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इससे पहले, फिल्म ने 21वें दिन 9.50 करोड़, 20वें दिन 17.50 करोड़ और 19वें दिन 12.70 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म ने घरेलू स्तर पर अब तक कुल 992.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, लेकिन 1,000 करोड़ के क्लब में दाखिल होने के लिए इसे शुक्रवार को और दम दिखाने की जरूरत है।
हालांकि, इसकी ग्रॉस कमाई 1,185 करोड़ रुपये है।
प्रदर्शन
विदेशों में कैसा चल रहा 'रामायण' का हाल?
'रामायण' ने विदेशों में 22वें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल विदेशी कमाई 592 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, वैश्विक कुल कलेक्शन 1,777 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
करीब 22 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज करने के बाद, 'रामायण' को टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' और इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में आ चुकी हैं।
अब देखना होगा कि क्या 'रामायण' अपनी रफ्तार को बनाए रख पाती है।