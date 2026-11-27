'रामायण' की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 22 दिनों में कितनी हुई 'रामायण' की कमाई? जानिए अब तक कुल कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 09:23 am Nov 27, 202609:23 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे कर चुकी है। जैसे-जैसे रिलीज के दिन गुजर रहे हैं, वीकेंड के मुकाबले इसकी दैनिक कमाई अब धीमी पड़नी शुरू हो चुकी है। फिल्म अभी भी घरेलू स्तर पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से दूर है। वहीं, वैश्विक स्तर पर इसने 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। आइए एक नजर डालते हैं 'रामायण' की अब तक हुई कुल कमाई पर।