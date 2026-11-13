'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' ने 8वें दिन किया धाकड़ कलेक्शन, 'स्पाइडर-मैन' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ा

लेखन ज्योति सिंह 09:21 am Nov 13, 202609:21 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर चुकी है। कारोबारी दिनों में लगातार अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखते हुए इसने 500 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है और आगे के लक्ष्य पर नजरें टिकाए है। फिल्म ने 8वें दिन हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए देखें 'रामायण' की ताजा कमाई का हाल।