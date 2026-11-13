'रामायण' ने 8वें दिन किया धाकड़ कलेक्शन, 'स्पाइडर-मैन' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ा

'रामायण' ने 8वें दिन किया धाकड़ कलेक्शन, 'स्पाइडर-मैन' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ा
क्या है खबर?
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर चुकी है। कारोबारी दिनों में लगातार अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखते हुए इसने 500 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है और आगे के लक्ष्य पर नजरें टिकाए है। फिल्म ने 8वें दिन हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए देखें 'रामायण' की ताजा कमाई का हाल।
कलेक्शन
'रामायण' का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 53.50 करोड़ रुपये कमाए हैं।
यह आंकड़ा 7वें दिन हुए कलेक्शन 70.65 करोड़ के मुकाबले कम है और इसमें 24.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसके बावजूद फिल्म घरेलू स्तर पर कुल 564.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है।
'रामायण' अपनी धाकड़ कमाई से 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लाइफटाइम कलेक्शन (501.01 करोड़) से आगे निकल चुकी है। इसका अगला लक्ष्य 'धुरंधर 2' (1,149.30 करोड़) होगी।
फिल्म
विदेशों में भी छाई रणबीर की 'रामायण'
'रामायण' का शानदार प्रदर्शन भारत के साथ-साथ विदेशी मार्केट में भी जारी है।
इसने 8वें दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल विदेशी कमाई अब तक 358.50 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही, फिल्म का वैश्विक कुल कलेक्शन 1,033.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इस पौराणिक गाथा का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। इसमें लारा दत्ता, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और विवेक ओबेरॉय भी मौजूद हैं।