'रामायण' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट

'रामायण' को 21 वें दिन झटका, फिर भी दुनियाभर में चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Nov 26, 202609:30 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से दोहरे आंकड़ों में कमाई करते हुए नए-नए रिकॉर्ड बना रही थी। बुधवार को इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई है और कमाई महज एकल आंकड़े तक सीमित रह गई। इसके बावजूद फिल्म ने दम दिखाते हुए अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्मों की सूची चौथे नंबर पर आ गई।