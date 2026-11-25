'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' की कमाई में 20वें दिन आया उछाल, दुनियाभर में इतना हुआ कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Nov 25, 202610:00 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए बैठी है। कारोबारी दिनों में इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन लगता है कि फिल्म को गुरु नानक जयंती की छुट्टी का पूरा फायदा मिला है। इसने रिलीज के 20वें दिन कमाई के मामले में फिर से बढ़त हासिल की है। वहीं, दुनियाभर में इसकी नजर 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ने पर टिकी है। आइए जानते हैं 'रामायण' का अब तक का कुल कलेक्शन।