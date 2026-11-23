नेपाल के प्रधानमंत्री संग ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया फिल्म 'रामायण' का नाम

रणबीर कपूर की 'रामायण' का प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र, युवाओं से की ये अपील

लेखन ज्योति सिंह 05:54 pm Nov 23, 202605:54 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' वैश्विक स्तर तक अपनी कमाई का परचम लहरा रही है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक खास बातचीत के दौरान इस पौराणिक महाकाव्य का जिक्र किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ अपनी जॉइंट ब्रीफिंग के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पवित्र गाथा अब युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है।