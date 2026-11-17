'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर बदला 'रामायण' की कमाई का गणित, 12वें दिन किया इतना कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 09:29 am Nov 17, 202609:29 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने अपने दूसरे वीकेंड पर शानदार कलेक्शन करते हुए दमदार प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन कारोबारी दिनों में लौटते ही आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, दैनिक कमाई के लिहाज से 'रामायण' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से कदम टिकाए है। विश्व स्तर पर इसने दमदार कलेक्शन कर दिखाया है। आइए एक नजर डालते हैं फिल्म के ताजा कलेक्शन पर।