बॉक्स ऑफिस पर बदला 'रामायण' की कमाई का गणित, 12वें दिन किया इतना कारोबार
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने अपने दूसरे वीकेंड पर शानदार कलेक्शन करते हुए दमदार प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन कारोबारी दिनों में लौटते ही आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, दैनिक कमाई के लिहाज से 'रामायण' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से कदम टिकाए है। विश्व स्तर पर इसने दमदार कलेक्शन कर दिखाया है। आइए एक नजर डालते हैं फिल्म के ताजा कलेक्शन पर।
कमाई
'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने अपनी रिलीज के 12वें दिन (दूसरे सोमवार) 32 करोड़ रुपये कमाए हैं।
यह पिछले 2 हफ्तों में हुआ अब तक का सबसे कम कलेक्शन है, इसके बावजूद फिल्म ने घरेलू स्तर पर 792.60 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन कर लिया है।
विदेशों में, फिल्म ने 12वें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल विदेशी कमाई 490 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही, फिल्म का वैश्विक कलेक्शन 1,437.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' को मात देकर आगे निकली 'रामायण'
'रामायण' ने अपने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ, रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' का वैश्विक कलेक्शन (करीब 1350.83 करोड़) पीछे छोड़ दिया है।
इसका अगला निशाना साउथ की फिल्म 'पुष्पा 2' पर है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,800 करोड़ रुपये है।
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' में रणबीर ने राम का किरदार निभाया है। सीता के किरदार में साई पल्लवी हैं, जबकि रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है।
यश ने रावण की भूमिका निभाई है और लारा दत्ता कैकेयी बनी हैं।