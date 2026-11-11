'रामायण 2' कब मचाएगी सिनेमाघरों में तहलका? जानें फिल्म से जुड़ा सबकुछ

नमित ने आगे कहा, "जब 'भाग 2' आएगा, तो वह बिल्कुल अलग कहानी होगी। हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे या जरूरत से ज्यादा आगे नहीं भागना चाहते थे। हम इस फिनाले को इतने शानदार तरीके से पेश करना चाहते हैं, जिसका यह हकदार है।"

नमित ने बताया कि शुरुआत में 'रामायण' को 3 भागों में बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में निर्माताओं ने इस कहानी को दर्शकों के सामने 2 भागों में पेश करने का फैसला किया।