रणबीर कपूर की 'रामायण' की दुनियाभर में दीवानगी, रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

टिकटों की कमाई के बंटवारे का विवाद सुलझने के बाद 'रामायण' भारत में करीब 2,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इससे दर्शकों को फिल्म के ज्यादा शो देखने का मौका मिलेगा। फिल्म के कन्नड़ वर्जन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और देश में हुई कुल टिकट बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है, वहीं तेलुगू और तमिल वर्जन की टिकट बुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर को उत्तरी अमेरिका में इसके पेड प्रीव्यू दिखाए जाएंगे।