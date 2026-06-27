'लॉक अप सीजन 2' में राम कपूर की एंट्री, 135 करोड़ की संपति के साथ बने शो के सबसे रईस प्रतियोगी
टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज और चहेते अभिनेता राम कपूर एक बार फिर छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। 'कसम से' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे सुपरहिट धारावाहिकों से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले राम कपूर अब रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा सीजन 2' में कैदी बनने जा रहे हैं। खबरों की मानें तो राम इस सीजन के सबसे अमीर प्रतियोगी के तौर पर शो में एंट्री ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति लगभग 135 करोड़ रुपये है। इतनी भारी-भरकम संपत्ति के साथ वो 'लॉक अप' के इतिहास के सबसे रईस कैदी बन गए हैं।
राम कपूर की 20 साल की कमाई का राज
राम कपूर पिछले 20 सालों से टीवी, फिल्मों और OTT पर राज कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ समझदारी से निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए करोड़ों की दौलत बनाई है। उनके पास पोर्श से लेकर BMW जैसी महंगी कारें और कई आलीशान घर हैं।
'लॉक अप 2' में ये चेहरे भी दिखेंगे
इस सीजन में शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना, धीरज धूपर और सुनीता आहूजा जैसे नाम राम कपूर के साथ दिखाई देंगे। राम कपूर का बेबाक अंदाज और तेज दिमाग 'लॉक अप: सच या सजा' में एक अलग ही चमक लाएगा।