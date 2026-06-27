'लॉक अप सीजन 2' में राम कपूर की एंट्री, 135 करोड़ की संपति के साथ बने शो के सबसे रईस प्रतियोगी मनोरंजन Jun 27, 2026

टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज और चहेते अभिनेता राम कपूर एक बार फिर छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। 'कसम से' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे सुपरहिट धारावाहिकों से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले राम कपूर अब रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा सीजन 2' में कैदी बनने जा रहे हैं। खबरों की मानें तो राम इस सीजन के सबसे अमीर प्रतियोगी के तौर पर शो में एंट्री ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति लगभग 135 करोड़ रुपये है। इतनी भारी-भरकम संपत्ति के साथ वो 'लॉक अप' के इतिहास के सबसे रईस कैदी बन गए हैं।