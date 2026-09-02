यश के लोकप्रियता पर छिड़ी बहस पर राम गोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
फिल्मी दुनिया के अनुभवी निर्माता अल्लू अरविंद के समर्थन में राम गोपाल वर्मा कूद पड़े हैं। दरअसल, यश के 'KGF' से पहले के दिनों को लेकर अल्लू की एक पुरानी टिप्पणी ने इंटरनेट पर फिर से नई बहस छेड़ दी थी।
राम ने लोगों के नाराज होने को बेहद हास्यास्पद बताया। उन्होंने साफ किया कि अरविंद का कहने का मतलब बस इतना था कि यश और प्रभास जैसे सितारे अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद ही घर-घर में मशहूर हुए।
'टॉक्सिक' ने कमाए 200 करोड़
राम ने साफ किया कि अल्लू का इरादा यश के टैलेंट का अपमान करना नहीं था। उनका कहना था कि बड़ी फिल्में ही सितारों को सुपरस्टार बनाती हैं।
उन्होंने इस बात की तुलना हॉलीवुड से भी की, जहां अभिनेता के नाम से ज्यादा दमदार कहानी को अहमियत मिलती है। यश की हालिया फिल्म 'टॉक्सिक' के 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद यह पुराना विवाद फिर से गर्मा गया।
दरअसल, 'टॉक्सिक' को मिली-जुली समीक्षाएं मिली थीं, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस कमाई ने इस बात पर फिर से बहस छेड़ दी है कि 'KGF' ने यश के करियर को कितना बड़ा मोड़ दिया।