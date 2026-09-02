यश के लोकप्रियता पर छिड़ी बहस पर राम गोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?

राम ने साफ किया कि अल्लू का इरादा यश के टैलेंट का अपमान करना नहीं था। उनका कहना था कि बड़ी फिल्में ही सितारों को सुपरस्टार बनाती हैं।

उन्होंने इस बात की तुलना हॉलीवुड से भी की, जहां अभिनेता के नाम से ज्यादा दमदार कहानी को अहमियत मिलती है। यश की हालिया फिल्म 'टॉक्सिक' के 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद यह पुराना विवाद फिर से गर्मा गया।

दरअसल, 'टॉक्सिक' को मिली-जुली समीक्षाएं मिली थीं, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस कमाई ने इस बात पर फिर से बहस छेड़ दी है कि 'KGF' ने यश के करियर को कितना बड़ा मोड़ दिया।