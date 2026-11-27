राम का कहना है कि आज भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी तो दे रही हैं, लेकिन उनके बहुत सारे काम पर्दे के पीछे AI की मदद से ही पूरे हो रहे हैं।

उनका मानना है कि बहुत जल्द ही, काम पर AI का खुलकर इस्तेमाल करना एक जरूरत बन जाएगा।

उन्होंने अपनी बात को कुछ इस तरह रखा, "भविष्य इस बात में है कि लोग अपने AI इस्तेमाल को छिपाने के बजाय खुलकर सामने लाएं। इसे खुले तौर पर, पूरे जोश के साथ और बिना किसी झिझक के इस्तेमाल करें।"

उन्होंने आगे कहा, "भविष्य में और क्या-क्या बदलाव होंगे, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है... AI का इस्तेमाल करने वाले लोग, उन लोगों की जगह ले लेंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते।"