राम गोपाल वर्मा का AI पर बड़ा बयान, बोले- जो खुलकर इस्तेमाल करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे
निर्देशक राम गोपाल वर्मा का मानना है कि आने वाला समय उन लोगों का होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का सच में इस्तेमाल करना जानते हैं।
उन्होंने अपनी एक पोस्ट "द AI ट्रूथ बॉम्ब" में यह बात कही। राम ने इस पोस्ट में बताया कि कई लोग, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटर, एनालिस्ट और डिजाइनर, पहले से ही AI (जैसे चैटजीपीटी या क्लाउड) का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वह चुपचाप और जानबूझकर AI की मदद से अपना काम पहले से ज्यादा तेजी से और बेहतर ढंग से निपटा रहे हैं।
राम ने AI के खुले इस्तेमाल पर जोर दिया
राम का कहना है कि आज भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी तो दे रही हैं, लेकिन उनके बहुत सारे काम पर्दे के पीछे AI की मदद से ही पूरे हो रहे हैं।
उनका मानना है कि बहुत जल्द ही, काम पर AI का खुलकर इस्तेमाल करना एक जरूरत बन जाएगा।
उन्होंने अपनी बात को कुछ इस तरह रखा, "भविष्य इस बात में है कि लोग अपने AI इस्तेमाल को छिपाने के बजाय खुलकर सामने लाएं। इसे खुले तौर पर, पूरे जोश के साथ और बिना किसी झिझक के इस्तेमाल करें।"
उन्होंने आगे कहा, "भविष्य में और क्या-क्या बदलाव होंगे, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है... AI का इस्तेमाल करने वाले लोग, उन लोगों की जगह ले लेंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते।"