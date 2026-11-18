फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने 'रामायण' को इतिहास मानने से इनकार करते हुए इसे 'पौराणिक कथा' बताया है। उनके मुताबिक, इसके सच में घटित होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यह वाल्मीकि की रची हुई एक कहानी भी हो सकती है।

इसके साथ ही वर्मा ने रावण के चित्रण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें कभी स्पष्ट नहीं बताया गया कि रावण खलनायक क्यों है, हालांकि नमित मल्होत्रा की 'रामायण' में इसकी कुछ झलक जरूर दिखती है।