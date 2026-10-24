टाइगर पर फायरिंग करने वालों पर राम गोपाल वर्मा का तंज- चायवाला भी न बनाए कोई

एक अन्य ट्वीट में राम गोपाल ने लिखा, 'जो लोग टाइगर के हमलावरों के पकड़े जाने का जश्न मना रहे हैं, उन्हें असलियत बता दें। अंडरवर्ल्ड में, जो इंसान ट्रिगर दबाता है, वह पूरे सिस्टम का सबसे आसानी से बदला जा सकने वाला, सबसे कम अहमियत रखने वाला और सबसे सस्ता हिस्सा होता है। यही वजह है कि शूटर को सबसे कम पैसे मिलते हैं।"

उनके मुताबिक, शूटर बस एक मजदूर है और असली मुजरिम उन्हें काम सौंपने वाला है।