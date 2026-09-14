दाऊद-राजन की लड़ाई का अनसुना सच, राम गोपाल वर्मा और मोहित सुरी खोलेंगे खुफिया एजेंसियों के बड़े राज

राम, मोहित सूरी के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सूरी दमदार किरदार और एक्शन को बखूबी पर्दे पर उतारते हैं।

उन्होंने अपनी इस साझेदारी की तुलना हॉलीवुड के मशहूर क्रॉसओवर से की। राम का कहना है कि यह फिल्म 'धुरंधर' से बड़े पैमाने पर बनेगी, लेकिन दिल से 'सत्या' से भी ज्यादा जमीनी होगी।

फिलहाल तो दोनों ही निर्देशकों का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। जहां एक तरफ सूरी अपनी हिट फिल्म 'सैय्यारा' के बाद अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, वहीं राम भी 'पुलिस स्टेशन में भूत' जैसी हॉरर-कॉमेडी समेत कई आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।

ऐसे में, दर्शक इस जोड़ी से कुछ नया और रोमांचक देखने की उम्मीद कर सकते हैं।