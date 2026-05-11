'पेड्‌डी' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

राम चरण ने बताया फिल्म 'पेड्‌डी' का ट्रेलर कब होगा रिलीज, बचे हैं बस इतने दिन

लेखन ज्योति सिंह 06:32 pm May 11, 202606:32 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' (2025) बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा सकी। हालांकि उनकी अगली फिल्म 'पेड्‌डी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता को एक पहलवान के किरदार में देखा जाएगा। पहले फिल्म अप्रैल में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब यह 4 जून को सिनेमाघरों का रुख करेगी। फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है। इस बीच, 'पेड्‌डी' के ट्रेलर रिलीज पर आधिकारिक अपडेट आ गया है।