फिल्म 'पेड्‌डी' में शामिल हुईं श्रुति हासन

राम चरण की 'पेड्‌डी' में शामिल हुईं श्रुति हासन, डांस नंबर से जीतेंगी जनता का दिल

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm May 04, 202602:43 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' का टीजर पहले ही फैंस की उत्सुकता को बढ़ा चुका है। कुछ दिन पहले निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। यह 4 जून को सिनेमाघरों में आएगी। ताजा जानकारी के अनुसार, फिल्म में श्रुति हासन को शामिल कर लिया गया है और उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि श्रुति किसी किरदार के लिए नहीं, बल्कि हाई-एनर्जी डांस नंबर के लिए फिल्म का हिस्सा बनी हैं।